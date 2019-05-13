مصر | "الخليج 365" تنفرد بنشر صورة الفراش قاتل كاهن كنيسة مار مرقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنفرد بنشر صورة الفراش قاتل كاهن كنيسة مار مرقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر "الخليج 365"، صورة "الفراش" قاتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، ذلك بعد تشيع جثمان الأخير.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أصدرت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، بيانا عن حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، أكدت فيه مقتله على يد أحد العاملين في الكنيسة.

وأوضحت المطرانية في بيانها، أنّ الحادث جنائي وأنّها غير مسؤولة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث.

وتعود الواقعة عندما تبلغ للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارأً من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورد إشارة من الخدمات الأمنية المعينة لتامين كنيسة ماري مرقص بمنطقة الوحدة العربية دائرة القسم بمقتل قسيس على يد خادمه بكنيسة مار مرقس بشارع الوحدة العربية دائرة القسم.

وعلى القور انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، بالفحص تبين قيام خادم الكنيسة المدعو "كمال. ش. ش" 54 سنة ومقيم أم بيومي، دائرة قسم أول شبرا الخيمة بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القس مقار 65 سنة راعي الكنيسة، من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، محدثا إصابته طلق ناري بالرأس وتوفى على اثرها في الحال.