مصر | يوم دامي.. القصة الكاملة لمقتل قس شبرا الخيمة على يد "الفراش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوم دامي.. القصة الكاملة لمقتل قس شبرا الخيمة على يد "الفراش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استيقظت القاهرة الكبرى اليوم على خبر مقتل القمص مقار سعد مقار، كاهن كنيسة مار مرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة، اليوم، بالرصاص على يد أحد الفراشين بالكنيسة ويدعى "كمال".
مطرانية شبرا الخيمة أصدرت بيانًا أوضحت فيه تفاصيل القصة، مشددة على أن الحادث جنائي، داعيا إلى التثبت من أي أخبار قبل نشرها.
قصة تابعتها "الخليج 365" من البداية وننقل لكم أهم ما جاء فيها:
أكد مصدر، أن حارس كنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، قتل كاهن الكنيسة القس مقار سعد، بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهم.
وباشر فريق أمني مكبر التحقيقات في واقعة إطلاق النيران على قسيس بالكنيسة بمنطقة شبرا الخيمة، للوقوف على ملابسات الواقعة.
وأصدرت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، أول بيان عن حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، أكدت فيه مقتله على يد أحد العاملين في الكنيسة.
ويقام اليوم عزاء القس مقار سعد، كاهن بكنيسة مامرقس بشبرا الخيمة، بكنيسة العذراء وأبوسيفين بالوحدة العربية، وتقام الجنازة بمطرانية ماجرجس بشبرا الخيمة.
وتجمع العشرات من المواطنين، أمام كنيسة ما مرقس بشبرا الخيمة، بعد مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة على يد أحد العاملين بالكنيسة، حيث التف العديد منهم حول سيارة الإسعاف خلال نقلها جثمانه.
ووصل جثمان القس مقار سعد، كاهن بكنيسة مامرقس بشبرا الخيمة، إلى مطرانية ماجرجس بشبرا الخيمة، للصلاة عليه وبدء مراسم العزاء.