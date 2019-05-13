مصر | يوم دامي.. القصة الكاملة لمقتل قس شبرا الخيمة على يد "الفراش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوم دامي.. القصة الكاملة لمقتل قس شبرا الخيمة على يد "الفراش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استيقظت القاهرة الكبرى اليوم على خبر مقتل القمص مقار سعد مقار، كاهن كنيسة مار مرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة، اليوم، بالرصاص على يد أحد الفراشين بالكنيسة ويدعى "كمال".

مطرانية شبرا الخيمة أصدرت بيانًا أوضحت فيه تفاصيل القصة، مشددة على أن الحادث جنائي، داعيا إلى التثبت من أي أخبار قبل نشرها.

قصة تابعتها "الخليج 365" من البداية وننقل لكم أهم ما جاء فيها:

أكد مصدر، أن حارس كنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، قتل كاهن الكنيسة القس مقار سعد، بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهم.

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