انت الان تتابع مصطفى مدبولي يصدر قرارا بإنشاء منطقة أسوان الحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، قراراين وزاريين، أحدهما يقضي بإنشاء منطقة حرة عامة تقع غرب مدينة أسوان الجديدة، على مساحة 187 فدانا، الواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي. ونص القرار على أن تكون حدود المنطقة الحرة واحداثياتها كما يلي: حد بحري منكسر بطول إجمالي 1065م.ط، يفصل الموقع عن حرم الطريق الواصل من طريق القاهرة – أسوان الغربي إلى محطة معالجة الصرف الصحيّ غرب مدينة أسوان الجديدة.

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في حين أن الحد الجنوبي عبارة عن أرضٍ فضاء تفصل الموقع عن الحد الجنوبيّ لكردون مدينة أسوان الجديدة بطول إجمالي من الشرق للغرب 1405 م. ط. والحد الشرقي مائل من اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق بطول 750 م.ط، ويفصل الموقع عن خط حرم خطي كهرباء الجهد الفائق، بينما الحد الغربي عبارة عن أرض فضاء مخصصة أرض للمعارض،