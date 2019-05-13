مصطفى مدبولي يصدر قرارا بإنشاء منطقة أسوان الحرة

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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، قراراين وزاريين، أحدهما يقضي بإنشاء منطقة حرة عامة تقع غرب مدينة أسوان الجديدة، على مساحة 187 فدانا، الواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي. ونص القرار على أن تكون حدود المنطقة الحرة واحداثياتها كما يلي: حد بحري منكسر بطول إجمالي 1065م.ط، يفصل الموقع عن حرم الطريق الواصل من طريق القاهرة – أسوان الغربي إلى محطة معالجة الصرف الصحيّ غرب مدينة أسوان الجديدة.
في حين أن الحد الجنوبي عبارة عن أرضٍ فضاء تفصل الموقع عن الحد الجنوبيّ لكردون مدينة أسوان الجديدة بطول إجمالي من الشرق للغرب 1405 م. ط. والحد الشرقي مائل من اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق بطول 750 م.ط، ويفصل الموقع عن خط حرم خطي كهرباء الجهد الفائق، بينما الحد الغربي عبارة عن أرض فضاء مخصصة أرض للمعارض،
في حين أن الحد الجنوبي عبارة عن أرضٍ فضاء تفصل الموقع عن الحد الجنوبيّ لكردون مدينة أسوان الجديدة بطول إجمالي من الشرق للغرب 1405 م. ط. والحد الشرقي مائل من اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق بطول 750 م.ط، ويفصل الموقع عن خط حرم خطي كهرباء الجهد الفائق، بينما الحد الغربي عبارة عن أرض فضاء مخصصة أرض للمعارض، طبقا للمخطط الاستراتيجي لمدينة أسوان الجديدة بطول 550 م.ط.
كما أصدر مدبولي، قرارا بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية أبو الغيط – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام 195 من 185 من 31 كدستر بحوض العرب نمرة 17، بمسطح (20س،5 ط)، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
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