شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يلتقي رئيس لجنة الموازنة بـ«البوندستاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مع «بيتر بورنجر» رئيس لجنة الموازنة بالبوندستاج، بحضور دكتور بدر عبدالعاطى سفير مصر في برلين.

واستعرض «العناني» عملية التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجارية في مصر، مشيرًا إلى الاكتشافات الأثرية الأخيرة والتطور الكبير في إنشاء المتاحف الوطنية، بما في ذلك المتحف المصرى الكبير، وكذا معدلات السياحة الالمانية المرتفعة إلى مصر .

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كما أشار «العناني» إلى كون ألمانيا شريك هام في قطاع الآثار، والدليل على ذلك وجود ٣٥ بعثة أثرية ألمانية في مصر، بالتعاون مع الأثريين المصريين.

وتناول «العناني» مع رئيس لجنة الموازنة الإجراءات التنفيذية لتأثيث متحف المنيا من الداخل بعد موافقة البوندستاج على التمويل، مؤكدًا أن متحف المنيا يخدم قطاع السياحة قى صعيد مصر ويسهم في تطوير المجتمع المحلى المحيط به.

من جانبه أثنى النائب «بورنجر» على جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة من العالم.