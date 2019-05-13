شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان القس «مقار سعد» من كنيسة شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المئات من الأقباط بشبرا الخيمة في قداس الصلاة على روح المتنيح القس «مقار سعد»، 65 سنة، الذي لقي مصرعه اليوم إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل خادم الكنيسة «كمال ش»، داخل حجرته بكنيسة مارمرقس الرسول بشبرا الخيمة.

وأقيم القداس في كنيسة شبرا الخيمة وتم نقل الجثمان لدفنه بشبين القناطر، فيما تغيب الأنبا مرقس مطران شبرا وتوابعها عن قداس الجنازة لوجوده في الولايات المتحدة الامريكية.

ويقام عزاء المتنيح اليوم بكنيسة السيدة العذراء والشهيد ابو سيفين، بالوحدة العربية، ويومي الثلاثاء والاربعاء بكنيسة مارمرقس الرسول بالوحدة العربية بشبرا الخيمة.

تشييع جثمان القس مقار سعد من كنيسة شبرا الخيمة