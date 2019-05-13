شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد حفل تسليم شهادات تدريب المهندسين الجُدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء شريف فارس، رئيس مجلس إداره شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الاثنين، حفل تسليم شهادات ختام تدريب المهندسين والكيميائيين الجدد بالشركة.

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وبدأت الزيارة بتفقد المحافظ ورئيس مجلس إدارة الشركة لغرفة (الإسكادا )، وهي غرفة التحكم المركزية لمتابعة ومراقبة كافة المواقع ومحطات المياه على مستوى المحافظة، إذ استمع المحافظ فيها لشرح تفصيلي من المهندس المختص عن كيفية إدارة الغرفة.

كما تفقد «غراب» ورئيس مجلس الإدارة بعد ذلك قسم شكاوى المواطنين، المختص باستقبال الشكاوى من المواطنيين على الخط الساخن 125، إذ يهدف القسم لتسهيل وسرعه إصلاح شكاوى المواطنين والتعرف على الفائض والنواقص داخل المخازن.

وفي ختام جولته، شارك «غراب» في تسليم شهادات ختام تدريب 40 من المهندسين والكيميائيين الجدد والمعينين بالشركة، مشيدًا ببرامج التدريب المقدمة للمتدربين وأهميه التدريب على وجه عام في كافه المجالات، والذي من شأنه أن يثقل المتدرب بالعديد من الخبرات والمميزات، وكذلك تطوير أدائه مؤكدًا على ضروره تنوع برامج التدريب بين فنية وتنمية بشرية وكذلك تخصصيه.