شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تسوية أزمة محافظة الدقهلية مع جامعة الدلتا.. و«شاروبيم»: ماحدث إنجاز تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الانتهاء من تسوية مشكلة جامعة الدلتا مع المحافظة وتم توقيع عقد حق انتفاع جديد للارض التي تبلغ مساحتها 210 ألف متر لإستخدامها كمشروع تعليمى، واصفا الإتفاق بأنه انجاز تاريخى للمحافظة وحفاظا على أملاك الدولة للأجيال القادمة.

وقال المحافظ في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن محافظة الدقهلية رفضت تنفيذ قرار من لجنة فض منازعات الإستثمار والذى يلزم المحافظة ببيع الأرض للجامعة بسعر 305 جنيه للمتر في حين أن سعر المتر يتخطى عدة آلاف جنيه للمتر وصدر قرار من رئيس الوزراء بتنفيذ قرار لجنة فض المنازعات ولكن المحافظة رفضت تنفيذ القرار وأعادت العرض على رئيس الوزراء وأكدنا في اعتراضنا أن قراراللجنة يتنافى مع تعليمات رئيس الجمهورية أن الأراضى الحدودية والمتخمة للبحر حق انتفاع كما أن مدينة جمصة بالكامل ممنوحه لجميع الملاك بحق انتفاع وهذا الامييز سيثير المشاكل ولجوء البعض للمطالبة بالمثل».

وأضاف المحافظ: «بناءا على اعتراضنا شكل رئيس الوزراء اللجنة رقم 19 لسنة 2019 تضم الرقابة الإدارية والقوات المسلحة ووزيرة الإستثمار ووزير التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية لبحث اعتراض المحافظة وانتهت اللجنة إلى الإبقاء على حق الإنتفاع وإلغاء قرار البيع وتم التفاهم على توقيع عقد حق انتفاع جديد يحفظ حقوق الدولة والجامعة».

Advertisements

وأكد«شاروبيم» ان العقد ينص على منح الجامعة حق انتفاع لمدة 50 سنة بسعر 750 جنيه للمتر تدفع الجامعة 8 ٪ منه بينما كان العقد القديم سعر المتر 250 جنيه تدفع الجامعة منه 7 ٪ فقط.

وقال: «تم النص في العقد على أن الأرض وما عليها ملك للدولة وللجامعة حق الإنتفاع بها وإقامة منشآتها التعليمية لمدة 50 سنة وفى حالة تغيير النشاط تؤول الأرض وماعليها للدولة كما نص على زيادة قيمتها 5 ٪ كل 5 سنوات كما تم الإتفاق على تنازل الجامعة والمحافظة عن جميع القضايا المتبادلة مع دفع الجامعة جميع إلتزاماتها السابقة وبالفعل سددت الجامعة حتى الآن 53 مليون جنيه للمحافظة وستدفع باقى الإلتزامات قبل نهاية السنة المالية الحالية».

وأضاف المحافظ: «هذا الإتفاق يعتبر انجاز تاريخى للمحافظة وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة وإستثمارها دون الإخلال بحق الدولة والأجيال القادمة».

يذكر أن «المصرى اليوم» فجرت قضية بيع أرض جامعة الدلتا بقيمة 305 جنيه في أوائل عام 2017 ورفض المحافظ الأسبق حسام الدين إمام بيع الأرض رغم الضغوط من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية آنذاك وتتضامنعدد كبير من ابناء الدقهلية مع القضية ورفع البعض دعوات أمام القضاء تطالب بوقف قرار لجنة فض المنازعات ببيع الأرض التي تصل قيمتها 3 مليار جنيه بسعر 63 مليون فقط ورفض الدكتور أحمد الشعراوى المحافظ السابق بيع الأرضوانحاز لأبناء المحافظة في القضية حتى انتهت في عهد المحافظ الحالى الدكتور كمال جاد شاروبيم.