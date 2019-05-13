شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة يونانية: مقاتلتان تركيتان تنتهكان المجال الجوى اليونانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة يونانية إن مقاتلتين من سلاح الجو التركي من طراز "أف-16" انتهكتا المجال الجوي اليوناني اليوم الاثنين، وحلّقتا فوق منطقة "أونيوسس" شرق بحر إيجة.
وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع اليونانية أن الطائرتين حلقتا فوق مدينة "أونيوسس" على ارتفاع 27 ألف قدم.
وأضاف مسؤول أن طائرة منهما رصدت مجددا مساء اليوم تُحلق فوق الساحل الشمالي لجزيرة "خيوس" في شرق بحر إيجة.
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