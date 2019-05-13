شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" يحذف تطبيق "فتاوى القرضاوى" لتحريضه على الكراهية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف موقع جوجل الشهير، تطبيقاً من على متجره في منصة "جوجل بلاي" على الإنترنت، يحتوي على فتاوى تحرض على الكراهية للداعية يوسف القرضاوي.
وحذف الموقع الشهير التطبيق لأنه يحتوي على خطاب معادٍ ويحرض على الكراهية ، موضحة أن تطبيق "يورو فتوى"، أطلق الشهر الماضي من قبل المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، ومقره كلونسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن.
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