شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" يحذف تطبيق "فتاوى القرضاوى" لتحريضه على الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف موقع جوجل الشهير، تطبيقاً من على متجره في منصة "جوجل بلاي" على الإنترنت، يحتوي على فتاوى تحرض على الكراهية للداعية يوسف القرضاوي.

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وحذف الموقع الشهير التطبيق لأنه يحتوي على خطاب معادٍ ويحرض على الكراهية ، موضحة أن تطبيق "يورو فتوى"، أطلق الشهر الماضي من قبل المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، ومقره كلونسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن.