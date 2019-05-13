شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 600 شخص فى ثانى قوائم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "600 شخص فى ثانى قوائم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية ينشر الخليج 365 فى عدده المطبوع الصادر غدا تفاصيل القائمة الجديدة للمنضمين للمتحفظ على أموالهم، كما ينشر حوار عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية مختلفة.





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600 شخص فى ثانى قوائم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

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