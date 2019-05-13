دراسة: ارتفاع معدلات الوفاة المبكرة الناتجة عن الأزمات القلبية بسبب السمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع معدلات الوفاة المبكرة بسبب السمنة

كشفت صحيفة "The sun" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الإثنين، أن الوفيات المبكرة الناجمة عن الأزمات القلبية والسكتات الدماغية إرتفعت فى بريطانيا لأول مرة منذ 50 عامًا بسبب السمنة.

وقال تحليل أجرته مؤسسة القلب البريطانية، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص دون سن الـــ75 بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضافت الصحيفة، ارتفعت معدلات البدانة بنسبة 14% بين عامي 2012 و 2017، حيث أصبح أكثر من ربع البالغين يعانون من السمنة المفرطة.

ويظهر التقرير زيادة بنسبة 2 % في عدد الذين قتلوا في وقت مبكر، بسبب مشاكل في القلب في نفس الفترة.

ولكن في السنوات الخمس الماضية بين عامي 2007 و 2012 ، انخفضت هذه الوفيات بنسبة 19%.

وقال تام فراي من المنتدى الوطني للسمنة: "هذه النتائج كارثية حقًا ،فارتفاع مستويات السمنة يعني أيضًا أن صحة القلب في المستقبل لأكثر من ربع البالغين في بريطانيا معرضة للخطر.

وقالت الصحيفة نحن نحصد ما زرعناه، بفضل العلاجات الأفضل، مثل استخدام ادوية ستاتين على نطاق واسع، انخفض معدل وفيات القلب المبكرة بنسبة ثلاثة أرباع منذ عام 1971.

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وأشارت الصحيفة إلى أن البدانة والظروف المرتبطة بالدهون، مثل السكري من النوع الثانى، وارتفاع ضغط الدم تؤدى الآن لحدوث وفيات القلب والسكتة الدماغية .

وفي جميع الفئات العمرية، تباطأت وتيرة التقدم التاريخية في خفض معدلات الوفيات، وأصبحت في طريق مسدود.

وأضافت أن معدلات الوفيات المبكرة بسبب أمراض القلب والدورة الدموية أعلى بـ3 أضعاف في بعض أجزاء البلد مقارنة بالآخرين ،فلا تزال أمراض القلب والدورة الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في بريطانيا، حيث يتعرض الملايين للخطر بسبب حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري.

ارتفاع مستويات السمنة يعني أيضًا أن صحة القلب في المستقبل لأكثر من ربع البالغين في بريطانيا معرضة للخطر، ويقدر الخبراء أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في بريطانيا يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المشخص، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وجلطة دماغية خطرة.



السمنة السبب الرئيسى للازمات القلبية والسكتة الدماغية

وهناك مليون آخر غير مدركين لاصابتهم بمرض السكري.

وقالت إن 1 من كل 4 حالات وفاة في بريطانيا نتيجة مشاكل في القلب أو الدورة الدموية، حوالي 460 كل يوم.

وقال البروفيسور كريس غيل، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة ليدز: "من المؤكد أن زيادة معدلات السمنة سيكون لها تأثيرعلى صحة الأشخاص، ومع ذلك، من أجل إنقاذ الأرواح، نحتاج إلى التأكد من أن كل شخص يعاني من حالات مثل النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، وفشل القلب يتلقى تشخيص سريع ونفس المستوى العالي من الرعاية.



السمنة السبب الرئيسي للوفاة المبكرة

وأكد شيرلي كرامر، الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للصحة العامة: "هذه الأرقام الأخيرة من تقرير مؤسسة القلب البريطانية مثيرة للقلق لأنها تظهر أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل السمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.