شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة «عرب جوت تالنت» ريا أبي راشد تبكي خلال حلقة «رامز في الشلال» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلت الإعلامية ريا أبي راشد كضيفة على برنامج «رامز في الشلال»، الاثنين.

في بداية الحلقة، سخر الفنان رامز جلال، من ريا أبي راشد، مقدمة برنامج «عرب جوت تالنت» الشهير، أثناء وصولها لخوض مقلب برنامج «رامز في الشلال»، قائلا: «انتي اسمك ريا فين أختك سكينة؟».

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تعرّضت «ريا» لموقف «مُرعب»، تم استحداثه لأول مرة خلال حلقات البرنامج، إذ ظلّت معلقة في الهواء، الأمر الذي جعلها تبكي لعدة دقائق، قبل أن تسقط في المياة.

وظلت «ريا» تصرخ مستنجدة بفريق عمل البرنامج لإنقاذها وسحبها إلى القارب، لكنها ظلت تصرخ بعد أن قامت المياه بجرفها وسحبتها باتجاه الشلال.

تدور أحداث البرنامج عادةً وسط الخُضرة في بالي، إحدى مقاطعات إندونيسيا، يظهر الضيف أعلى الكوبري أثناء تصوير الإعلان، فيما يُسرع فريق عمل البرنامج بإنقاذه من الغرق بواسطة الزورق، وخلال ذلك، تبدأ المغامرة، إذ يتفاجأ الضيف بظهور غوريلا مفترسة بين الأدغال والأشجار المُحيطة.