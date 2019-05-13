شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: بدء ترميم كوبري جمجرة خلال أيام.. وإغلاق جزئي منعًا لتعطيل المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم انه سيتم البدء في ترميم كوبري جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها خلال أيام، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الري وتم اخذ الموافقات اللازمة وسيتم غلق الكوبري جزئيًا، بحيث يتم فتح حارة مرورية للسيارات لضمان عدم تعطيل الحركة المروية طوال فترة الترميم التي ستستمر لمدة شهر تقريبا وتبلغ التكلفة الإجمالية للترميم مليون جنيه تقريبا مساهمة من إحدى الشركات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، والمهندس إمام محمد، مدير مديرية الري، والمهندس محمد إسماعيل، مدير مديرية الطرق، والمهندس طلعت سلطان، المستشار الهندسى للمحافظة، لمناقشة البدء في ترميم الكوبري بعد تعرضه لبعض التصدعات البسيطه التي لا تؤثر على سلامة الكوبري إنشائيًا، حيث جرى التوصل مع وزارة الري ومعهد بحوث الإنشاءات واوصي بترميه عن طريق معالجة البلاطة السطحية وتدعيمها.

من جانبه وجه محافظ القليوبية مدير المرور بالبدء في غلق الجزء الذي سيتم البدء به وتركيب حواجز مرورية لعدم مرور أي مواطنين لعدم تعرض حياتهم للخطر والتنسيق المستمر للإنتهاء من أعمال الترميم وفق الجداول الزمنية المحددة.