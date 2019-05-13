شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: حظر سير «التوك توك» نهائيًا بشوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، على مصادرة أي «توك توك» داخل شوارع المدينة نهائيا، ومصادرته على الفور، فيما يقتصر وجود «التوك توك» على القرى والعزب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية، الاثنين، بحضور المهندس مختار الخولي، السكرتير العام، واللواء احمد رأفت السكرتير المساعد، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.