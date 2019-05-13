شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: إنهاء عقود المنشآت المملوكة للحكومة المنتهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، البدء فورًا في إنهاء عقود المنشآت المملوكة للحكومة، والتي انتهت مدة إيجارها، حيث ستُتخذ الإجراءات القانونية لإخلائها لرفع قيمتها والحفاظ على أموال الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية، بحضور المهندس مختار الخولي، السكرتير العام، واللواء احمد رأفت السكرتير المساعد، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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