شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: 532 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ كفر الشيخ، إسماعيل عبدالحميد طه، إن عدد المشروعات التي تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك، بلغت 5913 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلي لـ 4854 مشروعًا.

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وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات وفرت 10983 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك في محافظة كفرالشيخ، والتي تم تمويلها بقيمة 532 مليون 42 ألف 127 جنيه في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 596 مشروعًا تحت الدراسة، وتم رفض 451 مشروعًا.

وأوضح المحافظ أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد انه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.