الشكاوى الحكومية تستجيب لشكوى حول انتشار القمامة بموقع أثري في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لشكوى مواطنين من انتشار القمامة حول أحد المواقع الأثرية بالمطرية. ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورًا لموقع أثري في المطرية قبل وبعد إزالة القمامة، مشيرًا إلى أنه "أبلغ الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالشكوى وعلى الفور كان التحرك وإزالة القمامة".

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