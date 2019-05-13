أخبار مصر | مصر تتقدم بطلب لـ "جينيس" لتسجيل محور روض الفرج كأعرض جسر ملجم في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتقدم بطلب لـ "جينيس" لتسجيل محور روض الفرج كأعرض جسر ملجم في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد مقلد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام) إن شركة المقاولون العرب المصرية قد تقدمت رسمياً بطلب تسجيل أحد أكبر المشروعات القومية المصرية وهو محور روض الفرج الجديد والذى يضم أعرض جسر (كوبري) ملجم في العالم، وهو كوبري "تحيا مصر" والذي يتم افتتاحه قريبًا بعد انتهاء العمل فيه تمامًا.

وقال أحمد مقلد إن الكوبرى الجديد الذي من المقرر أن يشهد افتتاحه قريباً الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد نقلة هندسية هامة لمصر وبخاصة فى المشروعات القومية الكبرى والتى يمكن أن تشهد المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة القادمة لأن هناك العديد من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليا في مصر والتي تعد إنجازات وإعجازات هندسية يمكن تسجيلها كأرقام قياسية عالمية بجينيس للأرقام القياسية.

وكشف مقلد النقاب عن أن الحد الأدنى الذي حددته جينيس للأرقام القياسية العالمية لتحطيم هذا الرقم هو 65.235 متر، بناء على مجموعة الشروط والأحكام التي تحكم هذا الرقم القياسي والتي تحكم عملية قياس أبعاد الكوبري التي ستعتمدها جينيس للأرقام القياسية، وتمني أحمد مقلد أن ينجح الكوبري في تحقيق جميع الشروط وتجاوز الرقم المطلوب لتسجيل هذا الإنجاز الكبير، ليتخطي بذلك كوبري "بورت مان" بكندا وهو أعرض كوبري ملجم في العالم حالياً منذ عام 2012.

وأضاف أن محور روض الفرج الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المقرر تسجيله خلال الأيام القليلة القادمة بعد إنتهاء أعمال التشطيبات فيه والافتتاح الرسمي له، وقيام جينيس للأرقام القياسية بإعتماد القياس الرسمي لأبعاد الكوبري، وذلك بعد أن استغرقت المناقشات والأبحاث وإستيفاء الشروط مع الجهات المسئولة عن المشروع في هذا الصدد قرابة العامان.

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وأعتبر أن محور روض الفرج بمراحله المختلفة يعد تحديًا جديدًا للمصريين نجحوا فيه، ويوضح مدى قدرتهم على تنفيذ مشروعات عملاقة غير عادية وبخاصة إذا أضيف لها عامل زمن تنفيذ المشروع، حيث أن العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر تشهد إنجازها في زمن قياسي.

وقال إن هناك العديد من الأرقام القياسية التى يتم الترتيب لتسجيلها حاليا فى مصر والتي لها إنعكاس إيجابي ومردود عالمى بعد أن تغيرت صورة مصر فى الخارج والتقدم الكبير لها فى كافة المجالات فى ظل القيادة الحالية التى تسعى لنقل مصر إلى العالمية فى كافة المجالات والقطاعات.

من جانبه رحب طلال عمر المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجينيس للأرقام القياسية بتسجيل كوبري محور روض الفرج بجينيس للأرقام القياسية، مؤكدا أن الشعب المصرى يمكنه تقديم المزيد من الأرقام القياسية العالمية حيث انه معروف بالتحدى والإنجاز وهو يمتلك الكثير من المواهب والتى يمكنها أن تجعله متميزا على مستوى العالم.

وأكد أن قرار إطلاق عمل مؤسسة جينيس للأرقام القياسية فى مصر جاء بعد دراسة دقيقة أوضحت أهمية المجتمع المصرى وتزايد الطلبات لتسجيل الأرقام القياسية فى مصر، وهو ما نتطلع اليه خلال الفترة القادمة من تسجيل لأرقام قياسية عديدة فى مصر.

وقال المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الكوبري الملجم بمحور روض الفرج بنسبة 100% وجاري الانتهاء من التشطيبات الخارجية وأعمال الأسفلت للكوبري، وأنه جرى تركيب جميع القطع المعدنية التي يتكون منها الكوبري وجميع الكابلات المعدنية، حيث تم الانتهاء من هذه الأعمال خلال الأيام المقبلة.