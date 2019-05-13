أخبار مصر | مطرانية شبرا تصدر بيانًا رسميًا بشأن تفاصيل مقتل القمص مقار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطرانية شبرا تصدر بيانًا رسميًا بشأن تفاصيل مقتل القمص مقار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل بيانًا رسميًا عن مقتل القمص مقار سعد، وجاء نص البيان "تعرض جناب القمص مقار سعد مقار كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة صباح اليوم الاثنين، لحادث إطلاق نار بيد احد الفراشين بالكنيسة ما أدى إلى مصرعه فور إطلاق النيران عليه، وقد قامت المطرانية بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة والواقعة محل التحقيق حاليًا.

تابع البيان "وتؤكد المطرانية أن الحادث جنائيًا كما تؤكد على عدم مسؤوليتها عما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولا يعتد بأي أخبار أخرى إلا عن طريق الصفحة الرسمية للمطرانية".

وأضاف البيان "وإذ نودع علي رجاء القيامة كاهنًا وأبًا نشيطًا، خدم الكنيسة وشعبها بكل أمانة طوال مدة بلغت قرابة الربع قرن، نياحًا لنفسه البارة وتعزيات السماء لأسرته وشعبه وأخوته الكهنة ،وسوف تعلن المطرانية ميعاد صلاة الجنازة فور انتهاء الإجراءات".

واختتم، ونطلب تعزيات السماء بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها.