أخبار مصر | الهجرة تطلق معسكر "ويل سبرنج" الثالث للجيلين الرابع والخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهجرة تطلق معسكر "ويل سبرنج" الثالث للجيلين الرابع والخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن النسخة الثالثة من معسكر «ويل سبرنج» ستخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المعسكر الحالي ينطلق تحت شعار «Come with a friend»؛ حيث يشارك أبناؤنا بالخارج ويرافقهم زملاؤهم من الدول التي يقيمون فيها بالخارج، لأول مرة في المعسكرات التي تنظمها الوزارة أو تتعاون فيها؛ حيث يهدف ذلك في المقام الأول للترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن بروتوكول التعاون مع «ويل سبرنج» شهد استقبالًا لأبناء الجيلين الثاني والثالث من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة «اتكلم مصري»، لحث أبنائنا بالخارج على الحديث باللغة المصرية، وبلهجة مصر تحديدًا؛ لئلا يشعرأبناؤنا بالخارج بالتنمر عند قضائهم إجازاتهم في مصر.

كما أكدت وزيرة الهجرة، حرصها على تواجد الأطفال من دول مختلفة يضمن تبادل الخبرات والثقافات، والتأكيد على الهوية المصرية في كل دولة، والعودة للجذور مرة أخرى، وربط عائلاتهم معًا.

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من ناحيته، أوضح السيد ماجد فوزى مؤسس ورئيس مجلس إدارة «ويل سبرنج» مصر، أن هذه النسخة تستهدف الوصول إلى 100 ملتحق بالبرنامج، وتم تسجيل 80 طلب اشتراك حتى الآن، موضحًا أن المعسكر ينطلق في الفترة من 14 حتى 19 يوليو المقبل في شرم الشيخ «مدينة السلام»

وأضاف أن حضور معالي الوزيرة، يضفي طابعًا خاصا على المعسكرات؛ حيث تشارك الأطفال تحية العلم، وترديد النشيد الوطني، وهو ما يبهج الأطفال؛ لعدم توافر الفرصة للقيام بذلك بالخارج، حيث يتم التسجيل عبر الرابط: https://www.wellspringegypt.com/overnight_camps

وتابع ماجد، أن برنامج المعسكر يضم زيارة للمناطق الطبيعية والجبلية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، بحضور المشاركين من أمريكا، وكندا، وأستراليا، وألمانيا، والإمارات، والكويت، وإيطاليا وغيرهم، حيث يتفرغ الأطفال للاستمتاع بالطبيعة الخلّابة بعيدًا عن أي وسائل إليكترونية سواء الهواتف أو الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف ماجد أن هناك معسكرًا سيتم تنظيمه أيضًا للعائلات المصرية بالخارج، التي تزور مصر، وسيتم عقده في الفترة من 19 حتى 23 يوليو الجاري؛ لتعميق العلاقات بينهم، ودعم القيم المصرية الأصيلة.