أخبار مصر | "الأوقاف" تطلق 3 قوافل دعوية تحت عنوان رمضان شهر الجود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تطلق 3 قوافل دعوية تحت عنوان رمضان شهر الجود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – مرسى مطروح ) الجمعة القادم بتاريخ 12رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019م تحت عنوان: "رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات".

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية .

وتنظم الوزارة الليلة ندوة علمية كبرى بعنوان : " أسباب قبول الدعاء " بملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بساحة مسجد الإمام الحسين