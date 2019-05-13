أخبار مصر | رئيس المؤسسة التراثية الألمانية لوزير الآثار: "إنجازاتكم كبيرة وحريصون على التعاون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المؤسسة التراثية الألمانية لوزير الآثار: "إنجازاتكم كبيرة وحريصون على التعاون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور "هرمان باتسينجر"، رئيس المؤسسة البروسية للتراث في ألمانيا، وعدد من المسئولين الألمان بالإنجازات التي حققتها مصر على كافة الأصعدة.

وأكد باتسينجر حرص الجانب الألماني على تعزيز التعاون مع مصر في مجال الثقافة والآثار في ظل الأهمية البالغة التي توليها ألمانيا لتطوير وتعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكا رئيسياً في المنطقة.

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فضلاً عن اهتمامهم الرئيسي بمشروع "متحف المنيا" مشيراً إلى حرص ألمانيا على تقديم الدعم لهذا المشروع. وقد تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات والمقابلات وقيام المسؤلين الألمان بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لبحث سبل تسريع التعاون لتنفيذ مشروع إنشاء "متحف المنيا" وإبرام مذكرة تفاهم بين مصر وألمانيا في هذا الصدد.

ومن ناحيته نوه دكتور العناني بالشراكة الفعالة القائمة مع الجانب الألماني في قطاع الآثار وخاصة بناء القدرات وتبادل الخبرات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الأثرية والسياحية في منطقة صعيد مصر وفي مقدمتها زيادة وتكثيف الدعم الألماني المقدم لمشروع "متحف المنيا" تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها السيد الدكتور "خالد العناني" وزير الأثار إلى ألمانيا، استقبل سيادته الدكتور "هرمان باتسينجر"، رئيس المؤسسة البروسية للتراث في ألمانيا وهي المسئولة عن إدارة المتاحف الوطنية الألمانية، وبحضور د. بدر عبد العاطي السفير المصري في برلين، والسيد "أندرياس جورجن" وكيل وزارة الخارجية الألمانية للشئون الثقافية، ود. "فريدريكا زايفريد" مديرة المتحف المصري في برلين.