أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تنفذ المسابقة الدينية الرمضانية "الرسول في رمضان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تنفذ المسابقة الدينية الرمضانية "الرسول في رمضان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة الشباب والرياضة المسابقة الدينية الرمضانية "الرسول في رمضان" بالتعاون مع شبكة صوت العرب وذلك خلال شهر رمضان المعظم.

وتهدف المسابقة إلى التعريف بصحيح الدين وتعميق المنهج الازهرى الوسطى، نشر روح الوطنية والانتماء من خلال الخطاب الدينى، علاوة على تجديد الخطاب الدينى المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتدور المسابقة حول معلومة دينية تتحدث عن صفات الرسول، وفى نهاية كل حلقة يتم طرح سؤال عن سنن الرسول، وترسل الإجابات تلغرافيًا بالبريد او البرقيات او الايميل الخاص بالبرنامج على شبكة صوت العرب.

وجدير بالذكر، أن الوزارة تمنح 30 فائز في المسابقة على مدار الشهر رحلة الى شرم الشيخ ضمن رحلات "اعرف بلدك" التي تنظمها الوزارة مع إعفائهم من الرسوم المقررة للاشتراك بالرحلة