مصر | الصور الأولى لتشييع جثمان كاهن شبرا الخيمة الذي قتل على أيدي حارس الكنيسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصور الأولى لتشييع جثمان كاهن شبرا الخيمة الذي قتل على أيدي حارس الكنيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شيع منذ قليل جثمان القس مقار سعد، كاهن بكنيسة مامرقس بشبرا الخيمة، بكنيسة العذراء وأبو سيفين بالوحدة العربية، حيث تقام الجنازة بمطرانية مارجرجس بشبرا الخيمة.

وفي ذات السياق أصدرت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، أول بيان عن حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، أكدت فيه مقتله على يد أحد العاملين في الكنيسة.

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وأوضحت المطرانية في بيانها، أنّ الحادث جنائي وأنّها غير مسؤولة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث.

وقال مصدر لـ"الخليج 365"، أن الحارس، ويدعى كمال، أطلق 4 رصاصات على الكاهن، مشيرا إلى أن الحادث بعيد عن الطائفية، مؤكدا إلقاء القبض على الحارس، موضحا أنه ليس شرطيا ولا يتبع وزارة الداخلية، لكنه فرد أمن داخلي وموظف بالكنيسة.

وبدأت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.