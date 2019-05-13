مصر | أول فيديو لواقعة إطلاق عامل النيران على كاهن كنيسة ماري مرقس (فيديو)

تجمع العشرات من المواطنين، أمام كنيسة ما مرقس بشبرا الخيمة، بعد مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة على يد أحد العاملين بالكنيسة، حيث التف العديد منهم حول سيارة الإسعاف خلال نقلها جثمانه.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل، بيانا رسميا عن مقتل القمص مقار سعد وكان البيان كالآتي:

تعرض جناب القمص مقار سعد مقار كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة صباح اليوم الاثنين ١٣ / ٥ / ٢٠١٩ لحادث إطلاق نار بيد أحد الفراشين بالكنيسة مما أدى إلى مصرعه فور إطلاق النيران عليه، وقد قامت المطرانية بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة والواقعة محل التحقيق حاليًا.

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وتؤكد المطرانية أن الحادث جنائيًا كما تؤكد على عدم مسؤوليتها عما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولا يعتد بأي أخبار أخرى إلا عن طريق الصفحة الرسمية للمطرانية.

وإذ نودع علي رجاء القيامة كاهنًا وأبًا نشيطًا، خدم الكنيسة وشعبها بكل أمانة طوال مدة بلغت قرابة الربع قرن.

نياحًا لنفسه البارة وتعزيات السماء لأسرته وشعبه وأخوته الكهنة ،وسوف تعلن المطرانية ميعاد صلاة الجنازة فور انتهاء الإجراءات.

ونطلب تعزيات السماء بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها".