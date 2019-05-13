مصر | اليوم.. عزاء القس مقار سعد بكنيسة العذراء وأبو سيفين بالوحدة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. عزاء القس مقار سعد بكنيسة العذراء وأبو سيفين بالوحدة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام اليوم عزاء القس مقار سعد، كاهن بكنيسة مامرقس بشبرا الخيمة، بكنيسة العذراء وأبوسيفين بالوحدة العربية، وتقام الجنازة بمطرانية ماجرجس بشبرا الخيمة.

وكشف مصدر، أنه لقي كاهن بكنيسة مارمرقس، بشبرا الخيمة، مقتله على أيدي أحد الحراس بالكنيسة.

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وأضاف، أن حارس كنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، قتل كاهن الكنيسة القس مقار سعد، بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهم.

وقال المصدر، أن الحارس، ويدعى كمال، أطلق 4 رصاصات على الكاهن، مشيرا إلى أن الحادث بعيد عن الطائفية، مؤكدا إلقاء القبض على الحارس، موضحا أنه ليس شرطيا ولا يتبع وزارة الداخلية، لكنه فرد أمن داخلي وموظف بالكنيسة.

وبدأت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.