مصر | حبس سكرتير عام حي المعصرة لضربه مدير إدارة الأسواق بـ"البوكس"

كما استعلمت نيابة حلوان عن الحالة الصحية لمدير إدارة الأسواق بحي المعصرة في واقعه التعدي عليه بالضرب والسب والقذف من سكرتير عام حي المعصرة وذلك تمهيدا لسماع أقوالة أمام النيابة.

وتلقى المقدم أحمد إبراهيم، رئيس مباحث المعصرة، بلاغًا من مدير الأسواق بحي المعصرة، مفاده تعدي سكرتير عام الحي "شريف. م"، عليه بالضرب "بالبوكس"، أثناء القيام بإحدى الحملات اليومية، ومناقشته في بعض الأعمال، ولكنه فوجئ بتعديه عليه بالألفاظ الخارجة، ثم بالأيدي، ما تسبب في إصابته، ونقله لمستشفى حلوان العام لتلقي العلاج، وإعداد تقرير طبي.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.