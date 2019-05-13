مصر | في لفتة إنسانية.. "الداخلية تستخرج" بطاقة شخصية وجواز سفر لمسنة داخل منزلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. "الداخلية تستخرج" بطاقة شخصية وجواز سفر لمسنة داخل منزلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بسرعة الاستجابة لما نشر بإحدى الصحف بشأن ملتمس المواطنة بثينة عبداللطيف، مقيمة بمحافظة القاهرة، لمساعدتها في استخراج بطاقة الرقم القومي وجواز السفر الخاصين بها، لعدم قدرتها على الحركة جراء إصابتها في حادث.

وتنفيذًا لتوجيه وزير الداخلية فقد قام قطاع الإعلام والعلاقات بالتنسيق مع (قطاع الأحوال المدنية، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ) وتم التواصل مع المواطنة المذكورة، وإيفاد مأموريتين إلى محل إقامتها وتم إصدار بطاقة الرقم القومى وجواز السفر الخاصين بها وتسليمهما لها بمحل إقامتها.

وأعربت المواطنة عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة فى التيسير عليها والإستجابة لملتمسها.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين خاصةً كبار السن، بإعتبار ذلك أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية ولما له من أهمية فى دعم جسور الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة