مصر | "الأموال العامة" تضبط تاجري عملات أجنية بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تضبط تاجري عملات أجنية بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأموال العامة، في الضبط على تاجري عملة بالغربية.

وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث يقوم بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامة بإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وبإستدعاءه ومواجهته إعترف بقيامة بإستبدال العملات الأجنبية بالإشتراك مع أحد الاشخاص ("محدد"، وجارى العمل على ضبطه)، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عشرة أشهر طبقًا للفحص المستندى (88 ألف دولار أمريكى).

وكما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذى يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته إعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال الأربعة أشهر الماضية طبقًا للفحص المستندى ( 450 ألف دولار أمريكى، 900 ألف جنيه مصرى ).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.