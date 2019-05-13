مصر | زورا كشوف حسابات.. "الأموال العامة" تضبط تاجرين بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زورا كشوف حسابات.. "الأموال العامة" تضبط تاجرين بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأموال العامة، في ضبط تاجرين لتزويرهم كشوف حسابات منسوبة لبعض البنوك.

وتمكن فرع الإدارة العامة للاموال العامة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص (تاجر توريد أدوات تجميل)، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرى بالغربية، لقيامه بإصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك بمبلغ (655،120،75- ستمائة خمسة وخمسون ألف ومائة وعشرون جنيه وخمسة وسبعون قرشًا)، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأجنبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص (جارى العمل على تحديده وضبطه).

وكما تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص (تاجر قطع غيار سيارات)، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، لقيامه بإصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك فرع المحلة الكبرى بمبلغ (152،470- مائة إثنان وخمسون ألف وأربعمائة وسبعون جنيه)، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأجنبية، للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص "صاحب شركة" سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد "7" قضايا آخرهم "تبديد" (جارى العمل على ضبطه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.