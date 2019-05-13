مصر | في الشهر المبارك.. مكافحة المخدرات تلاحق "تجار الكيف" (صور)

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- ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (100طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 20 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول).

- ضبط عنصرين إجراميين(سبق إتهام أحدهما فى قضيتين آخرهما قضية "مشاجرة" )، وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبحوزتهما (5900 قرص متنوع، طبنجة، خزينة، 4طلقات نارية، أجزاء سلاح، مبلغ مالى، هاتف محمول). - ضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزتهما (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 6،250 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول).

- ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته (140 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول).

- ضبط عنصر إجرامى (سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات").. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (190جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزي، حملات مكبرة بالاشتراك مع عدد من مديريات الأمن المختلفة تمكنت من ضبط القضايا الآتية:

- ضبط عنصر إجرامى سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات").. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته (120 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال كل واقعة وتوالي الأجهزة الأمنية بالوزارة جهودها في مجال استهداف وضبط كافة صور الجريمة والخارجين على القانون.