عبد العال يستمع إلى بيانات النواب العاجلة

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علي عبد العال رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، الاستماع لعدد من البيانات العاجلة من جانب الأعضاء، بشأن الإشكاليات التي يعاني منها المواطنين، إذ طالب النائب مصطفي بكري، بحسم ملف عمال التشجير في مصر الذين يتجاوز عددهم 34 ألف موظف، مؤكدا على أن جميع الجهات بالحكومة توافقت على تثبيتهم، لكن دون أي تحرك علي أرض الواقع، مطالبا بأن يكون للبرلمان له نداء حاسم في هذا الإطار, فيما طالب النائب أحمد بدوي، بضرورة توصيل الصرف الصحي للمباني خارج الأحوزة العمرانية ومكتملة المرافق.

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وأكدت بدوي علي أن العديد من المباني تم بنائها منذ عشرات السنوات، خارج الأحوزة العمرانية وتم توصيل المرافق لها بشكل كامل دون الصرف الصحي، والآن لا بد من توصيله حرصا على مصلحة المواطنين، وذلك من خلال التنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية.وطالبت النائبة شرين فراج، بضرورة التغلب على إشكاليات المرافق بمنطقة