شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن عن منح دراسية في اليابان (الشروط والتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية (وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT).

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وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة اليابانية (MEXT) عددا من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى لعام 2020 في مجالات عديدة.

وأوضح التقرير أن التقدم لهذه المنح يدويًا بالسفارة اليابانية بالقاهرة يومى 29، 30 مايو الجارى، وللتعرف على الشروط وطريقة التقديم يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى، مشيرا إلى بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

وفى سياق متصل أعلن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات عن تقديم الحكومة اليابانية (MEXT) عددًا من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى لعام 2020 في مجال الكليات التكنولوجية، وللتعرف على شروط التقديم والمجالات المتاحة للمنح واستمارة التقديم يمكن الدخول على المواقع الإلكترونية لوزارة التعليم العالي.