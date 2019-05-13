شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يرأس اللجنة العليا للمشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاثنين، اجتماعا مع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات الإسكان والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الوزير على ضرورة إنجاز المشروعات الجديدة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء جامعات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالى.

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وتابع الوزير معدلات التنفيذ والإنشاء في جامعات الجلالة، والملك سلمان، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والجامعات التكنولوجية بقويسنا والقاهرة الجديدة وبنى سويف، مشيدًا بمعدلات العمل داخل هذه المشروعات بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى متابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسير العمل داخل هذه المشروعات ودعمه الكامل لها، مؤكدًا توجيهات سيادته بسرعة إنجازها لاستقبال الطلاب وكمحور تنمويهام في المناطق الموجود بها هذه الجامعات، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المعامل البحثية وأماكن للإعاشة والترفيه والأنشطة الطلابية والرياضية.

وناقشت اللجنة تطورات العمل في إنشاء الجامعات الجديدة، ووضع أسس ومعايير تشكيل الهياكل الإدارية واللوائح الأكاديمية، وتحديد رؤية ورسالة العمل بها، وكذلك تطورات العمل في مشروعات جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأكد الوزير على أهمية هذه الجامعات في خلق مجتمعات عمرانية جديدة في هذه المنطقة المهمة، مشيرًا إلى أنها سوف تكون صرحًا علميًّا مميزًا على مستوى مصر والشرق الأوسط.

كما استعرضت اللجنة آليات التقدم في تصميم وتنفيذ البنية المعلوماتية التحتية اللازمة لهذه الجامعة.