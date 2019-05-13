شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف مستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف مستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة على مدار الموسم.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف توريدات القمح المحلي، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المٌنتج محليا أو الذي يتم استيراده، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع من وزير المالية على توفير جميع المبالغ المالية اللازمة لمستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح، سواء من هيئة السلع التموينية أو البنك الزراعي المصري، وفي الوقت نفسه لا تأخير في توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الكميات المطلوبة من القمح.

وأوضح المتحدث أن وزير التموين عرض، خلال الاجتماع، خطة التوريد وموقف الصوامع والبناكر والشون المطورة وكذلك نقاط التجميع، مشيرا إلى أنه جارٍي العمل أثناء شهر رمضان المبارك على فترتين لاستلام المحصول من المزارعين، الأولى من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء، والثانية عقب الإفطار من 8 مساء وحتى 11 مساء، منوها بأنه تم حتى أمس استلام مليون و620 ألف طن، فيما من المتوقع استلام نحو 3.6 مليون طن خلال هذا الموسم.