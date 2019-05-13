شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية شبرا الخيمة تعلن مكان عزاء راعي كنيسة مارمرقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مطرانية شبرا الخيمة، أن عزاء القمص مقار سعد مقار راعي كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، يقام بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين الوحدة العربية اليوم. وأشارت المطرانية إلى أن عزاء يوم الثلاثاء والأربعاء سيكون بكنيسة مارمرقس الرسول المنشية الوحدة العربية شبرا الخيمة.

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