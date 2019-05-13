شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدتين فى سقوط بلكونة عقار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الاثنين، سقوط بلكونة، وأسفرت عن وفاة سيدتين إثر سقوط البلكونة عليهما، وتم إبلاغ الشرطة والحماية المدنية وانتقلت بمعداتها لموقع الحادث.
وبالمعاينة تبين سقوط بلكونة الدور الثاني من العقار، المكون من أرضى +3 أدوار علوية، والصادر له قرار ترميم منذ عام 1998 .
وتم نقل الجثامين لمشرحة الإسعاف وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة وإزالة الردم لمنع إعاقة الطريق ووضع الحواجز الحديدية.
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