شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدتين فى سقوط بلكونة عقار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الاثنين، سقوط بلكونة، وأسفرت عن وفاة سيدتين إثر سقوط البلكونة عليهما، وتم إبلاغ الشرطة والحماية المدنية وانتقلت بمعداتها لموقع الحادث.

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وبالمعاينة تبين سقوط بلكونة الدور الثاني من العقار، المكون من أرضى +3 أدوار علوية، والصادر له قرار ترميم منذ عام 1998 .

وتم نقل الجثامين لمشرحة الإسعاف وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة وإزالة الردم لمنع إعاقة الطريق ووضع الحواجز الحديدية.