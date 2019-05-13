انت الان تتابع 55 مليون جنيه.. بدل الجلسات يثير الجدل بجنوب سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شمال سيناء: تم اعتماد المبالغ المالية التى تم مطالبتها من قبل المحافظة وذلك في العام المالي الجديد فيما عدا 9 ملايين جنيه على إجمالي الموازنة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة أحمد السجيني، موازنة جنوب سيناء، للعام المالي الجديد. وتبلغ المخصصات المدرجة 55 مليون و706 آلاف، بواقع 45 مليون و706 آلاف كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و10 ملايين موارد ومصادر رأسمالية أخري لتمويل الاستثمارات، حيث تم توزيعها على الباب الأول بـ24 مليون و90 ألف، للأجور وتعويضات العاملين، و10 ملايين 850 ألف لباب ثان لشراء السلع والخدمات، و3 ملايين و 700 ألف للباب الرابع بشأن الدعم والمنح والمزايا، و7مليون و66 ألف للباب الخامس كمصروفات أخري، و10 ملايين للباب السادس لشراء أصول غير المالية.

وأكد عبد الناصر علي، مدير عام التخطيط، بمحافظة شمال سيناء، بأنه تم اعتماد المبالغ المالية التى تم مطالبتها من قبل المحافظة وذلك في العام المالي الجديد، فيما عدا 9 ملايين جنيه، على إجمالي الموازنة، مؤكدا على أن الإشكالية التى يواجهوها في الموازنة متعلقة ببدل حضور الجلسات للموظفين بالمحافظة، حيث توجد

وأكد عبد الناصر علي، مدير عام التخطيط، بمحافظة شمال سيناء، بأنه تم اعتماد المبالغ المالية التى تم مطالبتها من قبل المحافظة وذلك في العام المالي الجديد، فيما عدا 9 ملايين جنيه، على إجمالي الموازنة، مؤكدا على أن الإشكالية التى يواجهوها في الموازنة متعلقة ببدل حضور الجلسات للموظفين بالمحافظة، حيث توجد عجز كبير بها، ونحن في المحافظة توجد لدينا لجان كثيرة والموظفين لم يحصلوا على المقابل المطلوب وفق القانون. وأضاف علي، بأن وزارة المالية تساعدهم وفق المتاح، ولكن إشكالية بدل الجلسات تسبب له أزمة، خاصة أن الموظفين يقومون برفع قضايا علي المحافظة من أجل صرفها ويحصلون علي أحكام ضد المحافظ، خاصة أن بدل الجلسات يتم وفق القانون، مؤكدا على أنه في العام المالي الحالي كانوا 30 ألف جنيه، والعام المالي المقبل سيكون 50 ألف جنيه، وهذا يمثل عجز كبير ونحن في حاجة لدعم هذا البند في الموازنة قائلا:" الموظفين بيحصلوا علي أحكام قضائية ضد المحافظ بخصوص بدل الجلسات" ليعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى :"دول أندال قوي". وأبدت النائبة دينا عبد العزيز، اعتراضها على البند المخصص لشراء الصحف والمجلات بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدة على أنه لا جدوى منه ومن الأفضل استغلال ذلك ببنود أخرى، خاصة أنه مخصص لها 15 ألف جنيه، فيما عقب رئيس اللجنة أحمد السجيني بأن هيئة النظافة في محافظة الجيزة معتمده 40 ألف جنيه لهذا البند في الوقت الذي توجه 20 ألف لتدريب العاملين الذين يتجاوز أعدادهم عن 9 آلاف موظف. وأكد رئيس اللجنة أن هذه البنود في حاجة إلى مراجعة دقيقة، ولابد أن توجه البنود بشكل جيد من قبل وزارة المالية والتخطيط وأن تكون الأولوية للاحتياجات المهمة. Advertisements وحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، واللائحة الداخلية للبرلمان، المكافآت الثابتة، والبدلات التي يحصل عليها عضو مجلس النواب، نظير حضوره اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس، أو الجلسات العامة. ويرصد "البرلمان" ما يتقاضاه نواب البرلمان وفقًا للقانون، حيث يحصل عضو المجلس على مكافأة ثابتة 5000 الآف جنيه شهريا، و150 جنيها نظير حضور الجلسة العامة مكافأة العضوية مكافأة العضوية يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية ثابتة قيمتها 5 آلاف جنيه نظير عضويته في البرلمان، حسبما ينص قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014. وحدد قانون مجلس النواب، مكافأة رئيس مجلس الشعب، بأنها تساوي ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيلا مجلس النواب فيتقاضي كل منهما مكافأة تعادل راتب أحد الوزراء بالحكومة. وتنص المادة 35 من الباب من الثالث بقانون مجلس النواب، "حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب"، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كل أنواع الضرائب". وتنص المادة 36 من نفس القانون على "يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير". ووفقا للمواد سالفة الذكر فإن إجمالي ما يتقاضاه نائب البرلمان لا يتجاوز 20 ألف جنيه سواء كمكافأة ثابتة، أو بدلات عن حضور اللجان.

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