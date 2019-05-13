انت الان تتابع حق يوسف.. مروة قناوي تعلن فك إضرابها عن الطعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مروة قناوي وابنها يوسف العربي
أعلنت مروة قناوي، والدة الطفل يوسف العربي، اليوم الإثنين، إنهاء إضرابها عن الطعام، الذي استمر منذ يوم 31 مارس الماضي، في محاولة منها لتنفيذ الحكم الصادر على المسؤولين عن قتل نجلها الوحيد بالحبس وتأكيدا منها على تمسكها بتنفيذ أحكام القضاء، ونشرت مروة صورة لابنها عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، كتبت عليها: «أعلن فك إضرابي عن الطعام»، مذيلة المنشور بهاشتاج #حق_يوسف، وقتل الطفل يوسف بميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في مايو 2017.
ويأتي فك مروة لإضرابها بعد أن أيدت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، السجن المشدد 7 سنوات، ضد كل من "طاهر.أ" و"خالد.ع" المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل الحصري"، ولم يحضر المتهمون إلى لجلسة، وتم تأييد الحكم غيابيا.وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،
ويأتي فك مروة لإضرابها بعد أن أيدت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، السجن المشدد 7 سنوات، ضد كل من "طاهر.أ" و"خالد.ع" المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل الحصري"، ولم يحضر المتهمون إلى لجلسة، وتم تأييد الحكم غيابيا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين بينهم هاربان اثنان بقتل الطفل يوسف سامح العربى في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات.
وفي 6 نوفمبر الماضي أحالت النيابة العامة قضية مقتل "الطفل يوسف"، نتيجة إصابته بطلق فى الرأس أثناء وقوفه بأحد المحلات إلى محكمة الجنايات.
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