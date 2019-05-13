مجلس النواب يوافق على موازنة الإنتاج الحربي

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مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على مشروعي الموازنة العامة والخطة للقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2019 - 2020. وقال النائب كمال عامر رئيس اللجنة، إن الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تشمل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقطاع التدريب، قطاع الميادين المركزية، المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي بحلوان، وتقدر موازنات الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بـ1 مليار و42 مليون جنيه.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دورا هاما إلى جانب دورها الأساسي في خدمة وتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر، وتأخذ على عاتقها مساندة الحكومة ومدها ببعض ما تحتاج إليه وزارتها المختلفة، إلى جانب إنشاء المشروعات اللازمة لأداء دورها في المجتمع.من
من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة أحمد السجيني، موازنة جنوب سيناء، للعام المالي الجديد. وتبلغ المخصصات المدرجة 55 مليون و706 آلاف، بواقع 45 مليون و706 آلاف كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و10 ملايين موارد ومصادر رأسمالية أخري لتمويل الاستثمارات، حيث تم توزيعها على الباب الأول بـ24 مليون و90 ألف، للأجور وتعويضات العاملين، و10 ملايين 850 ألف لباب ثان لشراء السلع والخدمات.
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