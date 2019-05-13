انت الان تتابع مجلس النواب يوافق على موازنة الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على مشروعي الموازنة العامة والخطة للقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2019 - 2020. وقال النائب كمال عامر رئيس اللجنة، إن الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تشمل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقطاع التدريب، قطاع الميادين المركزية، المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي بحلوان، وتقدر موازنات الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بـ1 مليار و42 مليون جنيه.

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دورا هاما إلى جانب دورها الأساسي في خدمة وتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر، وتأخذ على عاتقها مساندة الحكومة ومدها ببعض ما تحتاج إليه وزارتها المختلفة، إلى جانب إنشاء المشروعات اللازمة لأداء دورها في المجتمع.من