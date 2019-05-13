البرلمان يحذر من ارتباك مرتقب في سوق السياحة الدينية

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مجلس النواب

حذر النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، من حدوث ارتباك كبير فى سوق السياحة الدينية بسبب قرار المملكة العربية السعودية بتطبيق التأشيرة الإلكترونية لراغبى العمرة. وقال صدقى، إن السعودية بدأت فى تطبيق نظام جديد في إصدار تأشيرات العمرة من منتصف شهر شعبان، يقوم على إصدار تأشيرة إلكترونية، بحيث يمكن لمقدم طلب التأشيرة التعامل إلكترونيا مباشرة مع الجهات السعودية المختصة عبر شبكات الاتصال للحصول على تأشيرته. وأضاف صدقى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا النظام سيضع شركات السياحة والمعتمر فى مأزق.

وأوضح صدقي، أن الشركات اعتادت أن تقدم لعملائها الخدمة متكاملة بما فى ذلك الحصول على التأشيرة وتذاكر السفر والإقامة وكل ما يخص الرحلة، بينما فى ظل النظام الجديد سيحصل المعتمر على التأشيرة بطريقته إلكترونيا. وتساءل رئيس لجنة السياحة عما إذا كانت الحكومة المصرية استعدت للنظام الجديد، وما إذا كان

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