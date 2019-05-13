شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم بطلب لـ«جينيس» لتسجيل محور روض الفرج كـ«أعرض كوبري بالعالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لموسوعة «جينيس»، للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، أن شركة المقاولون العرب المصرية تقدمت رسميًا بطلب تسجيل أحد أكبر المشروعات القومية المصرية وهو محور روض الفرج الجديد والذى يضم أعرض كوبرى ملجم في العالم، وهو كوبري «تحيا مصر» والذى يتم افتتاحه قريبًا بعد انتهاء العمل فيه تمامًا.

وقال مقلد، في بيان صحفي، إن الكوبري الجديد الذي من المقرر أن يشهد افتتاحه قريبًا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعد نقلة هندسية هامة لمصر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى والتي يمكن أن تشهد المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة، لأن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا في مصر والتي تعد إنجازات وإعجازات هندسية يمكن تسجيلها كأرقام قياسية عالمية بجينيس للأرقام القياسية.

وكشف النقاب عن أن الحد الأدنى الذي حددته جينيس للأرقام القياسية العالمية لتحطيم هذا الرقم هو 65.235 مترًا، بناء على مجموعة الشروط والأحكام التي تحكم هذا الرقم القياسي والتي تحكم عملية قياس أبعاد الكوبري التي تعتمدها جينيس للأرقام القياسية.

وتمنى مقلد أن ينجح الكوبري في تحقيق جميع الشروط وتجاوز الرقم المطلوب لتسجيل هذا الإنجاز الكبير، ليتخطى بذلك كوبري «بورت مان» بكندا وهو أعرض كوبري ملجم في العالم حاليًا منذ عام 2012.

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وأضاف أن محور روض الفرج الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المقرر تسجيله خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء أعمال التشطيبات فيه والافتتاح الرسمي له، وقيام جينيس للأرقام القياسية باعتماد القياس الرسمي لأبعاد الكوبري، وذلك بعد أن استغرقت المناقشات والأبحاث واستيفاء الشروط مع الجهات المسئولة عن المشروع في هذا الصدد قرابة العامين.

واعتبر أن محور روض الفرج بمراحله المختلفة يعد تحديا جديدا للمصريين نجحوا فيه، ويوضح مدى قدرتهم على تنفيذ مشروعات عملاقة غير عادية وبخاصة إذا أضيف لها عامل زمن تنفيذ المشروع حيث أن العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر تشهد إنجازها في زمن قياسي.

وقال إن هناك العديد من الأرقام القياسية التي يتم الترتيب لتسجيلها حاليا في مصر والتي لها انعكاس إيجابي ومردود عالمي بعد أن تغيرت صورة مصر في الخارج والتقدم الكبير لها في كافة المجالات في ظل القيادة الحالية التي تسعى لنقل مصر إلى العالمية في كافة المجالات والقطاعات.

من ناحيته، رحب طلال عمر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجينيس للأرقام القياسية بتسجيل كوبري محور روض الفرج بجينيس للأرقام القياسية، مؤكدا أن الشعب المصري يمكنه تقديم المزيد من الأرقام القياسية العالمية حيث انه معروف بالتحدي والإنجاز وهو يمتلك الكثير من المواهب والتي يمكنها أن تجعله متميزا على مستوى العالم.

وأكد أن قرار إطلاق عمل مؤسسة جينيس للأرقام القياسية في مصر جاء بعد دراسة دقيقة أوضحت أهمية المجتمع المصري وتزايد الطلبات لتسجيل الأرقام القياسية في مصر، وهو ما نتطلع إليه خلال الفترة القادمة من تسجيل لأرقام قياسية عديدة في مصر.