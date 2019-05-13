شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» بـ«النواب» توافق على موازنة الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع موازنة وزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه يتم صرف للمتدرب مبلغ ٢٠ جنيه في فترة التدريب وأن الوزارة تغطي خدمات مجانية وسيتم النظر فيها وستكون هناك رسوم بسيطة، مضيفا أن الميزة الأساسية في زيادة موارد الوزارة بالنسبة لاستخراج التراخيص للأجانب حتي يمكن تحقيق إيرادات للوزارة بعيدا عن الموازنة العامة الدولة.

وتابع أنه في خلال جولاته بالمحافظات، يقوم بزيارة الشركات للاطمئنان على أحوال العاملين بها ورواتبهم، وإذا وجد أنه يتم صرف راتب اقل من الحد الأدنى للأجور يطلب من المسؤول أن يرفع الراتب، واذا لم يستجب يتم استبعاده من أجل تحقيق الاستقرار للعاملين.

و أوضح وزير القوى العامله أنه تم الاتفاق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تخصيص نسبة من الفائض الذي يحققه العاملين من دخل المنشأة خارج موازنة الدوله، حافز اصابة لهم من أجل ان يبذل العاملون مزيدا من الجهد في العمل وتحقيق زياده في الدخل.

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كما وافقت لجنة القوى العاملة على طلب الوزارة بزيادة المبلغ المخصص لإنشاء مبني خاص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة من أجل اخلائها من مجمع التحرير والمبلغ المطلوب بإنشائه ١١ مليون جنيه وارسلت وزارة المالية مبلغ ٢ مليون جنيه فقط وسيتم إرسال باقي المبلغ المطلوب وهو مبلغ ٩ ملايين جنيه في خلال سنة حتي يمكن الانتهاء من المبني.

وعلق سعفان قائلا إنه سيتم تطوير البنيه الاساسيه لإدارات الوزارة وتحديث ٢٧ مديرية بالمحافظات من أجل تحديث البيانات وعمل شبكه ربط فيما بينهما، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لعمل شبكة ربط بين جميع المحافظات.

وقال إنه تم الاتفاق مع منظمه العمل الدوليه على تطوير البنيه التحتية لإدارات الوزارة والمديريات التابعة لها بالمحافظات وقامت المنظمة بتطوير ١٩ محافظة فقط، مشيرا إلى أن التطوير في احتياج مبلغ ١٠٠ مليون جنيه وسيتم على مراحل وذلك طبقا الإمكانيات المادية التي تتوفر.

وقالت النائبه سولاف درويش وكيل لجنة القوى العامله، إنه من الصعب تطوير البنيه التحتية على فترات وذلك نظرا للتطورات المتلاحقة فق على في علوم التكنولوجيا والكمبيوتر وسوف تزيد التكلفة مبلغ كبيرة.

ورد وزير القوى العامله قائلا إن هذا الكلام سليم ويحتاج مبالغ كبيرة وسوف تراعي ذلك، مؤكدا أنه سيتم عمل برنامج لتطوير المكاتب بالخارج وعددها ١٢ مكتبا حتي يمكن رعاية العاملين المصريين بالخارج من أجل تسهيل الاتصال إلكترونيا في نفس اللحظة اذا حدثت أي مشكلة وان الحصيلة ستزيد هذا العام إلى ١٥٠ مليون جنيه.