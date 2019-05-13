شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لـ«راعي كنيسة شبرا الخيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين، السيرة الذاتية للقمص مقار سعد مقار، الذي قتل صباح الإثنين، على يد أحد العاملين داخل الكنيسة، حيث كان يخدم ككاهن كنيسة مارمرقس المنشية الوحدة العربية شبرا الخيمة. تاريخ الميلاد :- ٥ مارس ١٩٥٦ Advertisements تاريخ السيامة :- ٢٤ فبراير ١٩٩٥ تاريخ الترقية :- ٤ ديسمبر ٢٠٠٩ تاريخ النياحة :- ١٣مايو ٢٠١٩ تمت السيامة والترقية بيد الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها.

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