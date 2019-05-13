شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة حادة بين «عبدالعال» ورئيس «برلمانية مستقبل وطن»: «لن أسمح بمراكز قوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، انفعالا شديدا من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بسبب ما اعتبره «عبدالعال» تعمدًا من «ناصر» لتوجيه النواب خلال مناقشة تعديلات قانون المخدرات.

وقال «عبدالعال» موجهًا حديثه للنائب: «لن أقبل هذه الطريقة.. كل مرة تقطع الحديث.. ولن أقبل توجيه إشارات معينة، ولن أسمح بمراكز قوى داخل المجلس حتى لو اضطررت لمغادرة هذا المكان».

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وواصل رئيس المجلس حديثه قائلًا :«لن أقبل الفوضى التي تحدث أثناء مناقشة التشريعات مثلما حدث في التعديلات الدستورية عندما حاول البعض توجيه النواب لرفض مواد معينة»، مشيرًا إلى أن «ضميري المهني يجعلني لا أقبل هذه الطريقة ومحاولة أن يقتطف أحد الأغلبية، وستكون لي وقفة حاسمة».

ووجه «عبدالعال» حديثه للنواب قائلًا: «سوف أدعوكم لجلسة خاصة لكشف ما يروج إليه مثل هذا النائب حتى تكون الحقيقة واضحة للجميع»، وتابع: «لن أنكسر ولن أستسلم لدعوات البعض الذين يروجون لبعض الأكاذيب».

وأنهى «عبدالعال» حديثه قائلًا: «بدأت هذا المجلس مستقلًا.. وسألقى ربى مستقلًا.. ولن انضم لأي حزب أيًا كان».