شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة أمام «النواب» حول «مسابقة المعلمين ومخالفات القاهرة الجديدة وعمال التشجير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس النواب، الإثنين، عددًا من البيانات العاجلة خاصة بعدد من المشكلات في عدد من المحافظات، وطالب النائب مصطفي بكري بحسم ملف عمال التشجير في مصر الذين يتجاوز عددهم 34 ألف موظف على مستوي الجمهورية.

واكد بكري، خلال الجلسة العامة، الإثنين، أن جميع الجهات بالحكومة توافقت على تثبيتهم ولكن دون أي تحرك على أرض الواقع، مطالبًا بأن يكون للبرلمان له نداء حاسم في هذا الإطار من أجل هؤلاء المواطنين، وقال إنهم يشعرون بالقهر على مدار 20 سنة، خاصة أن راتبهم لا يتجاوز 40 جنيها شهريًا.

وطالب النائب طارق متولي بسرعة التدخل لوضع حد للحوادث التي يشهدها طريق السويس الإسماعيلية والتي وصلت إلى 92 حادثة في الشهر الماضي فقط، مشيرًا إلى أن الطريق لم يشهد أي تطوير أو رفع كفاءة على مدى 30 عاما رغم حيويته وأهميته.

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وطالبت النائبة شيرين فراج بـ«وضع حد للأزمات التي تشهدها القاهرة الجديدة في التجمع الخامس خاصة في مشروع بيت الوطن وأكدت أن هناك تعنتا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الانتهاء من المرافق»، قائلة: «السكان وأغلبهم من المصريين العاملين بالخارج فقدوا الثقة في استثمار أموالهم في بلدهم، فالمياه تنقطع دون سابق إنذار والشوارع مليئة بالحفر ومنطقة الخدمات في التجمع الخامس مكسرة وكابلات الكهرباء متروكة في الشارع والبيارات مفتوحة والقمامة متروكة دون إزالة».

وانتقد النائب محمود الصعيدي رفض الشركة المعنية بإدخال الغاز للقرى توصيله حتى يقوم المواطنون بدهان واجهات المنازل، وقال :«هذا تعميم على الإطلاق لقرار رئيس الوزراء الذي يشترط دهان الواجهات لإدخال المرافق»، مشيرًا إلى أن المنازل في القرى بدائرته بها مرافق والمطلوب هو الغاز فقط.

وتقدم النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، بشأن الحرائق التي تنتج من محصول الكتان بقرية شبرا ملس، بمركز زفتي بمحافظة الغربية، وهو المركز الوحيد الذي يصدر الكتان في مصر، مؤكدا على أنه تواصل مع المسؤولين لتوفير سيارات إطفاء في هذه القرية دون أي استجابة،

مطالبة أيضا بتثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم مؤخرا والبالغ عددهم 36 ألف معلم، مؤكدًا على أن هؤلاء المعلمين تعقدوا وتركوا وظائفهم الأخرى، ومن ثم لابد من تعينهم، خاصة أن الوزارة تعمل على التعاقد من جديد مع معلمين، قائلا:«لا لتعاقدات جديدة وعليهم تثبيت الحاليين».

وقال النائب إبراهيم القصاص في بيانه إن «وزارة التعليم أعلنت عن مسابقة لطلب معلمين بسبب وجود عجز لديها في 70 ألف مدرس على مستوى الجمهورية، وأعلنت الشروط والأوراق المطلوبة، وتم قبول 30 ألف معلم وظل الآلاف لم يصبهم الدور، وطالب القصاص بتمديد عقد المعلمين المقبولين وإعادة مراجعة ملفات من تقدموا للمسابقة».