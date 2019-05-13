شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يبحث وضع آليات سريعة لتعظيم الاستفادة من أملاك وأراضي السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا اليوم مع رئيس هيئة السكك الحديد، بحضور رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية (ام أو تي) وقيادات وزارة النقل لوضع آليات سريعة وإجراءات فورية لتعظيم الاستفادة من أملاك واراضي السكك الحديدية.

خلال الجزء الاول من الاجتماع والذي حضره رئيس إحدى الشركات الاستثمارية التي ترغب في الاستثمار التجاري لمول محطتي مصر برمسيس وسيدي جابر بالإسكندرية، تم استعراض التصور التسويقي الجديد لمول المحطتين، حيث أكد الوزير ان الوزارة تعمل دائما على الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية لاستغلالها في تطوير وتحديث أسطول القطارات والسكة الحديد، بما يحقق تقديم خدمة متميزة لركاب القطارات.

وفي الجزء الثاني من الاجتماع ناقش الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس هيئة السكك الحديدية الاستغلال الأمثل لعدد من الاراضي التابعة للهيئة في محافظات الدقهلية والفيوم وسوهاج والقليوبية والاستغلال الامثل لكافة محطات وأسوار السكك الحديدية، وكذلك نتائج التنسيق بين هيئة السكك الحديدية وكلا من شركتي ام أو تي للاستثمار، وخدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، بخصوص منظومة الأكشاك الجديدة بالمحطات، والتي وجه بها سابقا وزير النقل خلال احدى الجولات التفقدية بمحطة مصر برمسيس، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد تحركا واسعا ونقلة كبيرة في هذا المجال وتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية في املاك السكك الحديدية.