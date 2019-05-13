شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعميم تجربة زراعة أسطح العقارات في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة الأماكن المحيطة باستادات القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام، استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية، كما طالب مدير الطرق ورئيس هيئة النظافة، بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة الطرق والنظافة والتجميل، خاصة في الأماكن السياحية والأثرية.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال دهان واجهات العقارات التي مازالت بالطوب الأحمر، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ الحالية لا ترقى للمستوى المأمول.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وأمانة سر اللواء محمد حنفي، السكرتير العام ومديري مديريات الهيئات ورؤساء الأحياء.

ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدت بديوان عام محافظة القاهرة، على زيادة حصة محافظة القاهرة في رأس مال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، وفقاً لحصتها المخصصة في الزيادة في رأس المال والتي تقدر بنحو 64 مليون جنيه، وهو ما يعادل 32% من الزيادة في رأس مال الشركة.

كما وافق محافظ القاهرة، على تطبيق تجربة مديرية الزراعة بالقاهرة في زراعة أسطح العقارات مع البدء بأسطح المصالح الحكومية واصفاً نجاح زراعة سطح المديرية بالتجربة الحضارية التي تستحق التعميم.