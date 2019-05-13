شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يقرر اعتبار مشروع إنشاء محور روض الفرج من أعمال المنفعة العامة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 19 مكرر (أ)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1139 لسنة 2019، باعتبار مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

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