شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 19 مكرر (أ)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1138 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وجاء في العدد تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.

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